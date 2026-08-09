Julio Zamora
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Julio Zamora se reunió con Juan Schiaretti en Córdoba: “Tenemos grandes coincidencias”, dijo el intendente de Tigre
Avanza la construcción del Hospital de Alta Complejidad de Tigre: “Será el más grande de la región", dijo Julio Zamora
El mensaje de Zamora a Milei: "Ante el ataque del Gobierno nacional por las tasas municipales, respondemos con obras"
Un intendente se jacta de tener "el índice más bajo de inseguridad en la historia" de su municipio: quién es y cómo hizo
Julio Zamora comenzó su tercer mandato en Tigre: “Queremos un municipio más armonioso, equitativo y con justicia social”
Tigre: El Municipio homenajeó en la Escuela Secundaria Marcos Sastre a Tomás Abad, desaparecido durante la dictadura
Kicillof en la reunión del FEHGRA: "Cada peso que destinamos a promover el turismo vuelve multiplicado luego en empleo”
Zamora inauguró la Plaza Latinoamérica en Tigre: Canchas de futbol, ping-pong, juegos infantiles y sectores aeróbicos
Zamora y Kreplak presentaron el nuevo tomógrafo de última tecnología del Hospital Magdalena ubicado en Tigre
Apoyo de Zamora a Massa: “Soy parte de UxP independientemente de cualquier diferencia que podamos tener hacia adentro"
Tigre: Zamora supervisó la construcción de nueva planta de tratamiento de efluentes líquidos en Frigorífico Rioplatense
Sin resentimientos: "Con Sergio y Malena perseguimos los mismos valores y queremos a Tigre", dijo Zamora
Julio Zamora ganó cómodo en Tigre: alcanzó el 50% de los votos y le sacó el doble de ventaja al candidato de JxC
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
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