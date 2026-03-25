El Hospital Municipal Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” resolvió más de 35.000 consultas desde su inauguración en agosto del 2025, de los cuales 200 fueron pacientes coronarios en estado crítico. El espacio médico de alta complejidad cuenta con tecnología de vanguardia lo que permite ejecutar intervenciones más complejas y rápidas.

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“Hay estudios que demuestran que la mitad de la población adulta va a tener un evento coronario a lo largo de su vida. Por eso, tener una respuesta inmediata es el principal objetivo. Además, el seguimiento de los pacientes cardiológicos en los consultorios externos también es un pilar fundamental en el sistema de salud local”, señaló el director del hospital Hernán Lopatka.

La Unidad Crítica del centro recibió más de 200 pacientes, mientras que en Clínica Médica fueron casi 800 los casos que registraron los profesionales. Hasta la fecha, se realizaron más de 200 intervenciones coronarias a vecinos y vecinas del distrito (colocación de stent y resolución de infartos) que fueron posibles gracias al angiógrafo digital y el equipamiento que posee el recinto.

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Juan, uno de los vecinos intervenidos en el lugar, destacó la atención del cuerpo médico y agregó: “Se realizó todo muy rápido. Tenía un dolor en el pecho, llegué, me hicieron todos los estudios, me medicaron y el cirujano realizó la operación correspondiente. Ahora estoy siguiendo el tratamiento"

El espacio cuenta con 12 camas de alta complejidad, distribuidas entre terapia intensiva y unidad coronaria; un área de guardia equipada con 2 camas de shock room; 4 quirófanos de última generación, y más. Además, dispone de un flamante angiógrafo digital: tecnología que permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular.

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