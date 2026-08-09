Karina Isabel Menéndez
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Kicillof inauguró un Complejo Penitenciario en Merlo: “Cuando asumimos el sistema tenía un hacinamiento del 110%”
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Gustavo Menéndez presentó su lista en Merlo, junto a Kicillof y Máximo: "Es necesario que el peronismo gane"
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
De Pedro insiste con su campaña por municipios peronistas: este viernes llega al Merlo de los hermanos Menéndez
Patricia Bullrich y Néstor Grindetti desembarcan en Merlo: Recorrida con comerciantes y reunión con militantes
Intendentes K en Avellaneda: Quiénes son los jefes comunales que bancaron a Cristina Kirchner en primera fila
Insaurralde, Máximo, intendentes y militantes en Lomas de Zamora: "A Cristina no solo la quisieron matar, sino que la quieren proscribir”
Mientras los Menéndez se fueron al acto de Cristina en La Plata, Rodríguez Larreta y Santilli les coparon Merlo
Más de 20 intendentes firman convenios con Kicillof para garantizar derechos de la infancias y adolescencias
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