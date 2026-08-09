Leonardo Grosso
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Tras las críticas de Cristina Kirchner el Movimiento Evita quiere armar su partido político: Quiénes son sus referentes bonaerenses
El diputado Leo Grosso en la segunda Marcha del Orgullo en San Martín: "Queremos que la diversidad sea aceptada"
Leonardo Grosso, tras la media sanción a la Ley del fuego: "Es incompatible ser de Cambiemos y medioambientalista"
Diputado nacional por la Provincia fue retenido ilegalmente en Bolivia, denunció el gobierno argentino
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