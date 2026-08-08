Lisandro Matzkin
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Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
Precandidato a intendente de Coronel Pringles de UxP: “Estamos trabajando para traer la primera fábrica al municipio”
Coronel Pringles: El intendente aseguró que el presupuesto de “Municipios a la Obra” será destinado al asfalto
En Pringles, el Intendente Matzkin puso en duda su reelección: "Esto es muy demandante y requiere 100% de energía"
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