Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, viajó a Viena, Austria, para participar en un evento de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde disertará sobre los desafíos de Lima, una localidad que alberga las centrales nucleares Atucha I y II, además del reactor Carem en construcción. El evento, que se celebra del 16 al 18 de septiembre, reúne a alcaldes de ciudades con centrales nucleares.

Antes de partir, Matzkin destacó que su objetivo principal es visibilizar las necesidades de infraestructura de Lima, asegurando que la ciudad no recibió las mejoras necesarias para acompañar la magnitud de los emprendimientos nucleares. “Estamos orgullosos de ser una ciudad nuclear, pero necesitamos infraestructura acorde a ese desafío", afirmó el intendente. Entre las necesidades mencionó la falta de un hospital intermedio y servicios que se volvieron “esenciales” tras la instalación de las centrales.

El jefe comunal subrayó que, a pesar de albergar dos centrales nucleares, el municipio no se ha beneficiado económicamente de manera significativa. "No cambia la recaudación ni la infraestructura. Al contrario, nos obliga a brindar servicios no previstos", sostuvo. En Viena, Matzkin aprovechará para formalizar el pedido de un mamógrafo que la OIEA donaría a la ciudad, con el fin de mejorar la atención médica en la unidad sanitaria local.

De acuerdo a lo que informó el medio local La Voz de Zárate, Matzkin aclaró que el viaje no genera gastos para el municipio, ya que la OIEA cubre los costos del pasaje y la estadía, y que los días que no estará en Zárate serán descontados de sus vacaciones.

Crecimiento nuclear y deuda estatal

La relación de Lima con la energía nuclear comenzó en 1968 con la construcción de Atucha I, transformando para siempre la actividad económica y social de la ciudad. A lo largo de los años, se prometieron diversas obras para consolidar el polo nuclear, aunque muchas quedaron postergadas. Atucha II, por ejemplo, estuvo inactiva por 30 años hasta que fue finalizada en 2014. En tanto, la construcción de Atucha III, que prometía la creación de miles de empleos, actualmente está frenada.

A pesar de ser el único municipio del país con dos centrales nucleares, Lima sufre una falta de inversión en infraestructura básica. Las demandas incluyen mejoras en calles, redes de agua y cloacas, así como transporte público de calidad y un hospital de alta complejidad, todos elementos esenciales para garantizar la seguridad de una ciudad que podría enfrentar una evacuación masiva ante un posible accidente nuclear.