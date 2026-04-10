Mara Ruiz Malec
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Inflación sin freno: El Gobierno bonaerense se reúne con docentes, judiciales y estatales para revisar salarios
Pilar: Con el foco en la industria, Achával se reunió con la ministra Ruiz Malec y el titular de la UOM
Provincia multó a dos countries de Pilar y Berazategui por no presentar la documentación del ingreso de las trabajadoras de casas
Qué dijo la ministra de trabajo sobre la empleada doméstica que denunció ser “tratada como esclava” en un country de Beccar
Salarios 2022: ATE Provincia solicitó comenzar a la "brevedad" con mesa paritaria salarial de este año
Kicillof y funcionarios de todo el arco político repudiaron el atentado al Director de la Región Sanitaria Nº 1
Quilmes: Tras incendio en la fábrica Boris, firman acuerdo para "garantizar" la continuidad de los puestos de trabajo
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