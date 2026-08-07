Marcos Emilio Pisano
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Bolívar: helicópteros, buzos y hasta el intendente buscan a dos personas desaparecidas tras un accidente en la Ruta 205
Lluvias sin tregua en Bolívar: desvíos obligatorios en las rutas 226 y 65 por el desborde del Puente de Otto
Bolívar: El intendente Pisano anunció la instalación de nuevos radares de control de velocidad sobre la Ruta 226
El intendente de Bolívar cruzó a la libertaria Diana Mondino quien propuso “que las cloacas se las hagan los vecinos”
Elecciones Generales 2023: Marcos Pisano resistió el embate de Juntos y conservó la intendencia de Bolívar
Pisano y Bucca inauguraron la subestación que promete terminar con el déficit energético en Bolívar: "Esto es histórico"
El candidato de Juntos en Bolívar se tiene fe para octubre: “Me preparé durante media vida para ser intendente"
Bolívar: los ruralistas le reclaman a Pisano que otorgue guías a los productores deudores de la tasa vial
En Bolívar una ambulancia quedó sin batería y el paciente que trasladaba murió: ahora piden explicaciones al intendente
Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Pisano agradeció a Massa al anunciar una importante obra eléctrica: "Eliminamos los cortes de luz en Bolívar"
Ruralistas de Bolívar le piden al Intendente que abra una mesa de diálogo: “El sector aporta mucho al presupuesto municipal”
Desde Bolívar, Marcos Pisano pide la reelección de Kicillof en Provincia: "Ha cambiado la mirada hacia el interior"
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