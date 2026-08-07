Maria Celia Gianini de Lafleur
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Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
Así es por dentro el frigorífico municipal que funcionará en Carlos Tejedor: "Traerá trabajo genuino a toda la región"
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Kicillof inauguró obras en la Cuarta sección: “Nosotros vamos a seguir construyendo escuelas y hospitales”
Intendentes K en Avellaneda: Quiénes son los jefes comunales que bancaron a Cristina Kirchner en primera fila
En un municipio bonaerense el Frente de Todos prohibió por ordenanza arrojar colillas de cigarrillos en la calle
Insaurralde sigue de recorrida por la Provincia de Buenos Aires: Se reunió con intendentes de la Cuarta Sección
Tejedor: La UCR agradece que la pandemia no fue en 2015 "porque en el hospital solo se doblaban boletas del FdT"
En el Día de la Mujer, Kicillof apuntó contra la Justicia: "Quiero decirles a las bonaerenses que no van a estar solas"
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