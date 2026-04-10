María Eugenia Bielsa
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"Funcionarios que no funcionan": El Intendente de Navarro también se va a Nación tras la renuncia de María Eugenia Bielsa
Tras admitir que en el Gobierno de Cristina "robamos", a María Eugenia Bielsa no la sacan pero le recortan su área
Alberto Fernández en San Antonio de Areco: Entregó viviendas y destacó que "es un derecho que hace en esencia a la condición humana"
Lanzamiento ProCreAR: “Puede resolver el problema habitacional de miles de argentinos”, aseguró el Presidente
Lanzaron plan federal de construcción de viviendas de emergencia: Generará 750 mil puestos de trabajo
Desde Gobierno ratifican que los desalojos están "suspendidos" y los precios de los alquileres "fijados a marzo"
El sector inmobiliario pidió una reapertura controlada a la Ministra de Desarrollo y Hábitat de la Nación
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