Mariana Stilman
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Junto a Carrió, Maricel Etchecoin asumió como presidenta de Coalición Cívica ARI de Provincia de Buenos Aires
Bianco dijo que "Vidal se asustó porque tiene miedo a otra paliza" y la oposición lo tildó de "machista" y "miserable"
Desde la Coalición Cívica criticaron a Kicillof: "El gobernador que peor manejó la crisis del coronavirus"
Kicillof anunció que CuidAR será obligatoria en la Provincia: Polémica por la app que "te sigue hasta en el baño"
Para Mariana Stilman, "el motor de la alianza del Frente de Todos entre Cristina y Alberto fue un acuerdo de impunidad"
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