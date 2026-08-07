Maricel Etchecoin Moro
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Coalición Cívica bonaerense se reunió en Bragado: "Nuestra candidata es Carrió", dijo la titular del partido
Inflación 2022 fue 94,8: Dirigentes de Provincia reaccionaron tras conocerse el índice más alto en 31 años
Junto a Carrió, Maricel Etchecoin asumió como presidenta de Coalición Cívica ARI de Provincia de Buenos Aires
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
Legislatura: Tras dichos de Carrió sobre armado de listas, diputados bonaerenses respaldan a Ritondo y Monzó
Coalición Cívica ARI: La diputada provincial Maricel Etchecoin sigue como presidenta de la Asamblea partidaria
Desde la Coalición Cívica criticaron a Kicillof: "El gobernador que peor manejó la crisis del coronavirus"
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