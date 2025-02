La inseguridad sigue golpeando a la provincia de Buenos Aires y desde la oposición exigen respuestas. En este contexto, la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se presente en la Legislatura y explique qué medidas ha tomado para frenar la crisis.

El pedido fue impulsado por los diputados Maricel Etchecoin, Romina Braga y Luciano Bugallo, quienes advierten que la situación se agrava día a día. "Hemos enfrentado una seguidilla de hechos delictivos con desenlaces fatales, que generaron una profunda conmoción en la opinión pública con episodios extremadamente dolorosos", señalaron. Entre los casos mencionados está el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno y las muertes de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Maricel Etchecoin criticó a la administración provincial en materia de seguridad. "La verdad que el Gobierno de Kicillof viene errando hace rato en este tema y es algo de lo cual él no habla públicamente. Se encarga continuamente de hablar de Milei, de todas las medidas del Gobierno Nacional, que muchas nos afectan a nosotros los bonaerenses, pero no habla de su responsabilidad más primaria, que es salud, IOMA y seguridad. Son temas que él decide no abordar y que a los bonaerenses nos afectan constantemente", sentenció la diputada.

Ante nuestros micrófonos, Etchecoin también enfatizó la necesidad de que el ministro comparezca ante la Cámara de Diputados: "Creemos que ya es hora de que Alonso venga a dar respuestas a la Legislatura sobre lo que ha sido su gestión o, desde nuestro punto de vista, su no gestión".

Desde la Coalición Cívica también cuestionan si existe una coordinación efectiva entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad. "Los bonaerenses no pueden esperar más, en momentos tan difíciles necesitan imperiosamente recuperar la tranquilidad y la seguridad, siendo el Estado quien debe garantizarles ese derecho", remarcaron.

Cabe destacar que no es la primera vez que se reclama la presencia de Alonso en la Legislatura. En los últimos días, la diputada libertaria Sofía Pomponio también presentó un proyecto con el mismo objetivo. Mientras tanto, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia.