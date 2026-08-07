Mónica Edith Frade
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Se picó en Juntos: De la Torre dijo que podría “trabajar con Berni” y una diputada le respondió que no
Junto a Carrió, Maricel Etchecoin asumió como presidenta de Coalición Cívica ARI de Provincia de Buenos Aires
La oposición acusó a Batakis de "kirchnerista" y aseguró que fundió la Provincia en la gestión de Scioli
Martiniano Molina encabeza la lista de la Tercera con Santilli y presentó nómina en Quilmes junto a Mónica Frade
Sigue el escándalo por el Vacunatorio VIP en Florencio Varela: Ahora la Policía Federal allanó el Hospital El Cruce
Habló Mónica Frade, la diputada que se vistió de presa en el Congreso: "Vi a un presidente bajo presión y dirigido por Cristina"
Mónica Frade cruzó fuerte a La Cámpora: "Usan los femicidios para avanzar en la impunidad de la señora Kirchner"
El concejal nicoleño Germán Jaime respondió a las acusaciones de la diputada Mónica Frade: "Sólo busca difamar"
Diputada pidió que se autorice uso del dióxido de cloro contra el coronavirus, compuesto no recomendado para ese fin
Desde la Coalición Cívica criticaron a Kicillof: "El gobernador que peor manejó la crisis del coronavirus"
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