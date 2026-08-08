Nahuel Mittelbach
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El intendente de Ameghino le respondió a la Provincia y aseguró que “los Juegos Bonaerenses los bancamos los municipios”
Continúa la polémica por los Juegos Bonaerenses: el subsecretario de Deportes desmintió al intendente de Ameghino
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
El particular posteo del intendente de Florentino Ameghino: envió un mensaje anti-odio y posó con los labios pintados
Elecciones 2023 Ameghino: Nahuel Mittelbach será candidato a intendente para continuar al frente de la comuna
Paritaria 2022 en Florentino Ameghino: Con lo acumulado, municipales llegarán hasta un 132% de aumento
Turbulenta asunción del intendente de Ameghino: Mittelbach aceptó renuncias en el hospital y en Salud
Quién es Nahuel Mittelbach, el joven nuevo intendente de Ameghino, tras el anuncio de Tellechea de retirarse por salud
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