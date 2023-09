El intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, contraatacó y le respondió al subsecretario de Deportes, Leandro Lurati, por el envió de fondos a las delegaciones municipales que participan en los Juegos Bonaerenses que se disputarán en Mar del Plata este mes.

Mientras el funcionario de Axel Kicillof había asegurado que el jefe comunal de Ameghino tenia datos incorrectos y detalló cómo desde la Provincia cubren las delegaciones participantes de cada municipio, Mittelbach, le respondió:

“Leandro, mis datos son los de la realidad: la movida de nuestra Delegación a MDQ cuesta 23 millones, y la Provincia sólo mandó 6.5. Esa es la verdad. Cuando manden el resto los recursos van a valer menos por la inflación

Sobre las dificultades para liquidar por la cercanía de las fechas, vos sabes bien que hace días tienen cargado en el programa Plenus todas las delegaciones. Por eso saben cuánto es el 40% para transferirlo, ¿Cuál sería entonces el problema para transferir el total?

Además, el presupuesto de 15 mil por día no existe, me digas lo que me digas. Y te propongo algo: si vos me referencias un hotel con pensión completa por esa plata yo me retracto públicamente. Y de lo que pagan para el transporte ni hablemos!

La cuenten como la cuenten, la verdad es que los Juegos Bonaerenses los bancamos los municipios”.

La disputa por los fondos para las delegaciones de cada municipio promete más capítulos. Las finales de los Juegos Bonaerenses se llevan a cabo entre el 15 y 20 de septiembre, pero la discusión seguirá cuando la competencia haya finalizado.