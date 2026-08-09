Nahuel Sotelo Larcher
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Una ruptura anunciada: Sotelo se queda con la presidencia del bloque libertario en la Cámara baja bonaerense
"Tenemos presidente": Los representantes de La Libertad Avanza en la Legislatura también celebraron el triunfo de Milei
En Ramos Mejía: Diputado de La Libertad Avanza votó acompañado por el hijo del expresidente Bolsonaro
Diputado bonaerense de Milei apuntó contra Cerruti por acusar de los robos a supermercados a La Libertad Avanza
Legislatura bonaerense: Nahuel Sotelo armó el monobloque Fuerza Libertaria y ratificó su apoyo a Milei
Repercusiones Apertura legislativa bonaerense: Por qué un diputado provincial de Milei llamó "Alicia" a Kicillof
Sotelo, diputado de Avanza Libertad: "Si quieren regular el discurso de odio, comiencen a mirar para adentro"
Diputado bonaerense quiere cobrar la atención médica a extranjeros: "No estamos para andar regalando nada"
Legislatura bonaerense: Diputados de Avanza Libertad presentaron un proyecto contra el “Pase Libre Covid”
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