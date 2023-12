Luego que se confirmara la fisura del bloque de La Libertad Avanza en la cámara de Diputados bonaerense, la presidenta de uno de los bloques, Constanza Moragues, criticó que se hable un "bloque oficial" y otro "no oficial".

“La Libertad Avanza es un sector político que representa el profundo cambio que votaron los ciudadanos de todo el país y gran parte también de los bonaerenses, no una franquicia. Representamos un mandato popular. De los 9, 8 fueron elegidos en la lista de Javier Milei”, dijo Moragues, quien entró por Avanza Libertad en 2021, y milita en el Partido Demócrata, apoyando a Javier Milei y Victoria Villarruel.

La Libertad Avanza es un sector político que representa el profundo cambio que votaron los ciudadanos de todo el país y gran parte también de los bonaerenses, no una franquicia.

Representamos un mandato popular. De los 9, 8 fueron elegidos en la lista de #JavierMilei pic.twitter.com/zAgjNMMxUC — Constanza Moragues Santos (@coni_moragues) December 6, 2023

En la cámara baja, Nahuel Sotelo, que también asumió su banca en el 2021, presidirá el bloque que quedó conformado con los siguientes diputados: Carrancio, Alejandro Ángel; Romo, Carlos Agustín; Vera Chávez, Ramón y Abonjo, Gastón Andrés.

“Hablar de bloque oficial/no oficial es cuánto menos una imprudencia. No entiendo cómo el principal armador de las listas en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, ahora niega o pretende negar a los legisladores que él mismo facilitó integrar esas listas. El 55% del país votó poner fin a estás acciones propias de la casta. Yo, que fui la primera en plantar la bandera de Milei en PBA, mientras propios y ajenos se burlaban de mi decisión, la sostuve con firmeza”, sostuvo.

Y añadió: “Soy además la primera en dar un paso atrás para conformar el bloque reuniendo a 9 representantes de ese cambio profundo que quieren los bonaerenses. Elijo creer que todos los demás bloques que dicen representar esa misma transformación estén a la altura de la misma voluntad de abnegación que nos pide hoy la gente. Un bloque es equipo de trabajo. Y como en cualquier actividad una forma equipo por múltiples afinidades. Formas, valores, respeto, procesos, etc. Lo ideologico no es lo único”

“Conociendo a Javier Milei y a su hermana Karina Milei, cómo los conozco, sé que están dejando todo a nivel nacional para transformar la Argentina. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y dejar atrás las mezquindades propias de otros momentos”, dijo.

Además habría otros dos monobloques, uno “Libre” que seguirá integrado por Guillermo Castello y un cuarto, también unipersonal, con Jazmín Carrizo, cercana a Carolina Píparo.

“Respecto a Carolina Píparo, no solo es una amiga, sino también una excelente dirigente que tiene mucho que aportar a la provincia de Bs. As. Estemos o no estemos en el mismo bloque hoy con quienes la acompañan, sé con absoluta certeza que vamos a trabajar por el bien común”, finalizó Moragues.

Por su parte, Castello opinó: “Lamentablemente y pese a la predisposición de todos, no se pudo conformar un solo bloque Liberal en la Cámara de Diputados. No obstante, estamos todos comprometidos con las ideas de la Libertad, el apoyo al Presidente y la necesidad de articular una oposición constructiva en PBA".

El bloque “oficial”

Por último, Moragues también replicó el comunicado del bloque llamado “oficial” de LLA: “Sinceramente no entendí y no entiendo el comunicado del otro bloque. Respeto que quieran trabajar por su cuenta y los invito a reflexionar acerca del desafío que tenemos por delante”.