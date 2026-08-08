Néstor Grindetti
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Bomba en Independiente: Renunció Carlos Tévez y dirigirá su último partido frente a Platense en Vicente López
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Tras perder las elecciones: el intendente interino de Lanús, Diego Kravetz, será viceministro de Seguridad porteño
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
Esteban Bullrich apoya a Milei: “Comparto con Patricia y Mauricio que no podemos quedarnos de brazos cruzados”
Apareció Carolina Píparo para criticar a la UCR: "Los dirigentes neutrales no representan a ninguna mayoría radical”
Elecciones 2023 Lanús: Juntos por el Cambio perdió la intendencia y Julián Álvarez es el nuevo intendente
Resultados oficiales Elecciones 2023: Kicillof se impone en la elección para gobernador de la provincia de Buenos Aires
Votó Grindetti: Dijo que hay denuncias sobre boletas de otro distrito y que en Lanús abrieron mesas con normalidad
Más de 13 millones de bonaerenses votan quién será el próximo gobernador: Kicillof, Píparo, Grindetti o Sobrero
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
UxP criticó el 'compromiso' que firmó JxC para construir viviendas en Dorrego: "Es como decir 'si gano el Loto lo hago'"
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