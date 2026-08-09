Néstor Pitrola
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“Kicillof tampoco ha resuelto la cuestión de los basurales a cielo abierto”, dijo Néstor Pitrola en Malvinas Argentinas
Elecciones 2023 en Provincia: Partidos de izquierda irán en varias listas pero solo en el FIT habrá PASO
Pitrola en Pringles, se diferenció de Bregman y del Caño: “Quieren juntar votos de kirchneristas desencantados”
Pitrola desde General Madariaga: “Que la juventud no compre los espejitos de colores de Milei”, advirtió
Pitrola desembarca en Tigre y se reúne con trabajadores del SUTNA tras el conflicto por los neumáticos
La Izquierda lanzó la campaña rumbo a noviembre en Lomas: Busca consolidarse como tercera fuerza nacional
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
El Frente de Izquierda también se sube al éxito de Okupas en su nuevo spot y le apunta a Sergio Berni
Néstor Pitrola en Vicente López: "Fernández y Kicillof aumentan el endeudamiento, son pagadores seriales"
Pitrola desembarca en Vicente López para presentar los candidatos locales del Polo Obrero y Frente de Izquierda
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