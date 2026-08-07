Nicolás del Caño
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"Es una tragedia anunciada": Del Caño cruzó al Gobierno de Milei y al peronismo por la catástrofe en Bahía Blanca
#AperturaSesiones2025: "Milei hace su show como si estuviera en la entrevista de su periodista amigo", reprochó Del Caño
Del Caño reclama en la Legislatura más derechos para los acompañantes terapéuticos: “Ganan poco y cobran cada 3 meses”
Espert duro contra Del Caño: "Para vos también parásito bueno para nada, cárcel o bala si violás la ley"
Elecciones 2023 en Provincia: Partidos de izquierda irán en varias listas pero solo en el FIT habrá PASO
Situación social en Jujuy: Espert pide la expulsión de la Cámara de Diputados de Bregman, Del Plá y Del Caño
Diputados coincidieron en la importancia de continuar con los proyectos para crear universidades que quedaron pendientes
Del Caño dijo que "a pedido de Bullrich el Gobierno reprimió en Mascardi" y desde el PRO lo cruzaron
La Izquierda pide “juicio por jurado” para el caso de Cristina Kirchner: “Rechazamos la persecución política”
Leña del árbol caído: La oposición destruyó a Alberto Fernández tras conocerse la inflación de marzo
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