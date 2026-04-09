En una sesión atravesada por fuertes cruces, el diputado nacional Nicolás del Caño cuestionó con dureza al oficialismo durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y aseguró que la iniciativa responde a intereses de grandes empresas mineras.

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“Está claro que quieren sacar una ley a favor de las megamineras”, lanzó el legislador del Frente de Izquierda, y advirtió que millones de personas podrían verse afectadas por los cambios en la normativa.

Libertad ya a los detenidos en Mendoza. Basta de reprimir y perseguir a los que defienden el agua.

La Ley de Glaciares no se toca. https://t.co/D7q6Gl12Ti — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 9, 2026

En ese sentido, denunció la existencia de presiones detrás del proyecto. “Hay un lobby minero detrás de esta iniciativa”, sostuvo, y vinculó el impulso de la reforma con intereses internacionales.

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Del Caño también apuntó contra uno de los principales argumentos del oficialismo: la generación de empleo. “Es una mentira que la minería va a generar muchos puestos de trabajo”, afirmó, y señaló que el sector representa un porcentaje mínimo del empleo total en el país.

Además, marcó una contradicción en las provincias con mayor actividad minera. Según indicó, distritos como San Juan y Catamarca presentan altos niveles de pobreza pese al desarrollo del sector.

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El diputado también hizo referencia al clima social durante el tratamiento del proyecto. Denunció que, mientras se desarrollaba la sesión, había movilizaciones en distintos puntos del país en defensa del ambiente.

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En ese marco, apuntó contra el accionar del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al denunciar represión y detenciones en el marco de las protestas.

La reforma de la Ley de Glaciares fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.