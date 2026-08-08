Pablo Julio López
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Pablo López sobre la reprogramación de las paritarias: "Buscamos una propuesta posible en medio del ajuste de Nación"
Pablo López volvio a advertir que la Provincia es la más perjudicada en la asignación de fondos nacionales
“No hay indicios de reversión del derrumbe”: fuerte advertencia de Pablo López por la crisis en la construcción
Pablo López anunció nuevas medidas para Bahía Blanca: subsidios de $800 mil, exención de impuestos y créditos blandos
Bianco exigió "respeto a la institucionalidad" y le dijo a Milei "que deje su sueño de ser emperador de la Argentina"
López aseguró que el aguinaldo y los salarios son "la prioridad absoluta" para la Provincia: ¿Habrá bono de fin de año?
Atención docentes, policías y penitenciarios: Provincia anunció nuevo aumento salarial en el marco de las paritarias
Pedido de endeudamiento en Provincia: el oficialismo no reunió los votos necesarios y se cayó la sesión en el Senado
Los números de la Provincia en septiembre: las exportaciones nacionales alcanzaron el 42,7 % y el agro continúa en alza
Derribando mitos: ¿Es Buenos Aires la provincia que más gasta y la que recibe mayor cantidad de recursos?
El gobierno bonaerense oficializó hoy la designación de ocho jueces de paz: Quiénes son y a dónde fueron asignados
Luego de encabezar el reclamo de intendentes a la Provincia, Garro firmó el pedido de ayuda para pagar la suma fija
Derecho a la Salud: La Provincia obtuvo un financiamiento que beneficiará a más de 6 millones de bonaerenses
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