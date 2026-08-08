Patricia Cubría
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Cubría enfrenta a Espinoza en las PASO: “Los vecinos nos ven como la única alternativa para sacárselo de encima”
PASO en La Matanza: Habrá una tercera lista con María Laura Ramírez a la cabeza en Unión por la patria
Arde la interna de Unión por la Patria: En La Matanza habrá PASO entre Fernando Espinoza y Patricia Cubría
Scioli y Tolosa Paz ya tienen candidato a intendente en La Matanza: Es un médico que busca desbancar a Espinoza
La diputada Patricia Cubría, del FdT, cruzó a Espinoza: "Lamentamos un nuevo fallecido por la inacción del Intendente"
Interna oficialista en La Matanza: Mientras Cubría lanzó el jingle “Llora Espinoza”, el intendente pidió ampliar el FDT
La Matanza: Precandidata a intendenta denunció que “compañeros” fueron atacados por una delegación municipal
La Matanza: Tras el ataque a sus militantes, el Movimiento Evita hace una misa en medio de la interna con Espinoza
Tras las críticas de Cristina Kirchner el Movimiento Evita quiere armar su partido político: Quiénes son sus referentes bonaerenses
La diputada Cubría del FdT participó en la final del torneo de presos de Catán: "Fue una experiencia inolvidable"
La interna del FdT llegó al principal bastión del PJ: Patricia Cubria busca disputarle la intendencia a Espinoza en La Matanza
Elecciones 2021: En La Matanza, Espinoza se puso a la cabeza de la lista ante la competencia interna
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