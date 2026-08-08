Ramón Salazar
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Elecciones PASO 2023: En San Pedro, Cecilio Salazar es el candidato más votado, pero Juntos la fuerza ganadora
“Acompaño a Milei porque vengo a combatir la mafia sindical”, dijo Pablo Ansaloni y reafirmó su apoyo a Ramón Salazar
Elecciones 2023: Comenzó el "tour de la libertad" de Milei recorriendo la segunda sección bonaerense
Cierre de locos en San Pedro: De intendente leal a Kicillof a precandidato de Milei para enfrentar a su propio padre
“Me clavó un puñal en la espalda”, dijo Ramón Salazar y el padre lo invitó a formar parte del Gabinete
Cecilio Salazar vuelve a la intendencia de San Pedro tras un año y cuatro meses en los que gobernó su hijo Ramón
Incendios en el Delta: "Estoy muy caliente", dijo el intendente de San Pedro y apuntó al Gobernador de Entre Ríos
Incendios en el Delta: "No hay recurso existente para apagar una superficie tan extensa", dijo Cabandié
Son de San Pedro y Baradero y se unieron para pedir una Neo en la región: "Hoy los bebés son derivados a más de 100 km"
Junto a intendentes bonaerenses, Durañona presentó el proyecto de Ley de Precios Justos en cada Municipio
San Nicolás: Inauguraron Expoagro 2022 con Kicillof, Domínguez, intendentes y dirigentes de la oposición
Por el temporal hay 700 turistas varados en Vuelta de Obligado: 2 vehículos quedaron atrapados en un camino anegado
El Intendente de San Pedro, Ramón Salazar, dio positivo de coronavirus: aseguran que "no generó contactos estrechos"
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