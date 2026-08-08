Ricardo Lissalde
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Elecciones PASO 2023: La Séptima Sección Electoral vota por diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Paro en los peajes: se dictó la conciliación obligatoria dando fin a la huelga que comenzó en año nuevo
"El Gobierno repudia el odio pero tiene a un funcionario que genera terror en una empresa estatal de la Provincia"
En guerra con un hombre de Massa, el gremio de Facundo Moyano rompe con Kicillof: ¿Cómo es el conflicto en Peajes?
Autopista Buenos Aires-La Plata: Desde AUBASA celebran la ampliación que permitirá su empalme con ruta 11
Fin de semana largo: "La circulación hacia la costa atlántica fue un 133% mayor que en 2021", dijo Ricardo Lissalde
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