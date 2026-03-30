El diputado bonaerense Ricardo Lissalde, del bloque Unión por la Patria (UxP), presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un boleto gratuito destinado a personas en situación de violencia de género en todo el territorio provincial.

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La propuesta contempla que el beneficio alcance a todas las líneas de colectivo, tanto urbanas como interurbanas, sin distinción entre días hábiles, fines de semana o feriados. Según el texto, la gratuidad regiría por un período de seis meses, con posibilidad de extenderse en función de cada caso.

En los fundamentos, Lissalde advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan muchas víctimas al momento de alejarse de sus agresores. “Las mujeres deben trasladarse a diario para continuar las acciones judiciales, mantener o buscar trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, entre otros trámites, que en un contexto de vulnerabilidad se les dificulta”, explicó.

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En ese sentido, el legislador sostuvo que “un alto porcentaje de las mujeres bonaerenses víctimas de violencia de género están desocupadas y tienen grandes dificultades económicas”, y remarcó que la iniciativa “significa una necesidad imperiosa”.

El proyecto también prevé que las delegaciones en convenio con oficinas municipales sean las encargadas de emitir un certificado que permita acreditar el acceso al beneficio.

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“La única forma efectiva para que una persona pueda salir del círculo de violencia es a través de la independencia económica. En esa dirección apunta este proyecto”, concluyó Lissalde.

El proyecto completo: