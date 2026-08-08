Santiago Maggiotti
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Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Alberto Fernández recorre obras del programa Casa Propia en Punta Lara junto al intendente Mario Secco
Luján: Alberto Fernández anuncia obra de barrio inclusivo para personas con problemática de salud mental
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
Avellaneda: Kicillof encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio del Centro de Formación Profesional N°404
Kicillof entregó viviendas en Tordillo: “Hemos dejado atrás el ajuste para seguir avanzando y cumpliendo derechos”
Con Alberto Fernández en reposo, cómo sigue la agenda oficial del Gobierno para este miércoles 15 de marzo
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat propuso que los alquileres se rijan por ordenanzas municipales
Asumió Maggiotti: "La política de construcción de viviendas está en 2.100 municipios sin importar el color político"
Alberto Fernández en Brown: A doce años de su muerte, recordó a Néstor Kirchner en entrega de viviendas
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