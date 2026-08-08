Sergio Fabián Bordoni
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Tornquist: Continúa la emergencia hídrica en Villa Ventana y habrá multas por uso irracional del agua
Elecciones 2023 en Tornquist: Bordoni logró la reelección pero esta vez representando a Unión por la Patria
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
PASO 2023 en Tornquist: Bordoni ganó la interna de Unión por la Patria y se encamina a la reelección
Precandidato a intendente de Coronel Pringles de UxP: “Estamos trabajando para traer la primera fábrica al municipio”
Polémica en Tornquist: Denuncian que un nuevo delegado municipal fue personal civil de la última Dictadura
Un intendente bonaerense electo por Juntos por el Cambio pide la reelección de Kicillof: "Es el mejor"
Incendios en Sierra de la Ventana: “He instruido al equipo de gestión para declarar la emergencia en el distrito”
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