Valeria Arata
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Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
PASO en Junín: La Cámpora quedó afuera del armado peronista encabezado por una massista y Juntos va con dos candidatos
Acalorado cruce en Legislatura por los fondos para obras de Junín: la precandidata massista apuntó contra Petrecca
La diputada Arata confirmó su precandidatura: "Junín necesita un cambio, incorporar más mujeres en la toma de decisión”
Legisladoras bonaerenses de todo el arco político repudiaron la agresión de Camioneros a una periodista en San Pedro
Valeria Arata: "El discurso que brindó el gobernador fue muy claro y genera mucha esperanza en la Provincia"
Junín: Legisladores opositores culparon al intendente por el COVID-19 en la región y otros mandatarios salieron a defenderlo
Diputados bonaerenses: Se constituyeron ocho comisiones, entre ellas Presupuesto y Legislación general
Federico Otermín: “Hay una gestión modelo en Carlos Casares con Walter Torchio”, afirmó el Diputado Bonaerense
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