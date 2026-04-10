Vanesa Zuccari
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Legisladoras bonaerenses de todo el arco político repudiaron la agresión de Camioneros a una periodista en San Pedro
"Hablame de igualdad": Con una chicana al Frente de Todos, Zuccari pidió garantizar el transporte escolar en la Provincia
Dirigentes de Juntos cuestionaron el cierre de las exportaciones: “Una vez más se castiga a quienes producen”, dijo Javier Martínez
Vanesa Zuccari: "Kicillof vino al recinto a lanzar su reelección pero es el peor gobernador de la historia de la Provincia"
Lincoln: Protesta de “padres organizados” durante visita de Kicillof para pedir por clases presenciales
Políticos bonaerenses repudiaron la detención de concejalas: "Lo que hace Maduro en Venezuela, lo hace Insfrán en Formosa"
Tregua a la grieta en la Legislatura: Diputados unificaron proyectos y adhirieron a la ley de inversiones forestales
Vanesa Zuccari llamó a defender a quienes producen y repudió a Cristina Kirchner por "instigar al vandalismo"
Debate por la Deuda: Kicillof apuntó a la gestión de Vidal y la oposición habló de “relato” en las redes
Zuccari propone que IOMA cubra los protectores solares: "Para los bonaerenses se transformó en un lujo"
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