Analía Balaudo

Es oriunda de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la localidad de Piedritas. Licenciada en Economía, egresada de la UNLP. Cursa un pos título en Educación Ambiental ISFDyT N° 41 y obtuvo una Diplomatura en Educación, de USPT. Es docente en escuelas de su distrito.

También tiene experiencia en empresas del área agropecuaria como ARRAIZ SA (Venado Tuerto), KIÑEWEN S.A. (Rufino) y DESAB S.A. (Piedritas).

Fue electa concejal de General Villegas, en 2021, por Avanza Libertad. Entre 2024 y 2025, ocupó el cargo de jefa de la UDAI ANSES en Villegas.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidata a senadora por la Cuarta sección electoral (segundo lugar), representando a la Alianza La Libertad Avanza, y resultó electa.