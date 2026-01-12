La senadora provincial de La Libertad Avanza (cuarta sección-Villegas), Analía Balaudo y tres concejales del partido de Carlos Casares formularon una denuncia en la Justicia en contra las autoridades de la empresa estatal prestataria de agua y cloacas Aguas Bonaerenses (ABSA) por las falencias en el servicio en el distrito casarense.

En dicha presentación, con el patrocinio del abogado Marcelo Mazzeo, se extiende un petitorio al juez para ir contra los funcionarios provinciales con competencia en el área.

Balaudo estuvo acompañada de los concejales casarenses Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi. Todos ellos se apersonaron en la mañana de este lunes (12 de enero) en los tribunales de Trenque Lauquen.

El objeto de promover una “denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de la prestación deficiente, irregular y estructural de un servicio público esencial, con puesta en peligro de la salud pública” en el distrito de Carlos Casares.

Este lunes, ABSA informó que “producto de un nuevo corte de energía que afecta el Acueducto Moctezuma, se encuentra reducido el caudal de ingreso de agua en la Planta Potabilizadora de Agua de Carlos Casares” y que dicha situación provoca baja presión en esa localidad y en Pehuajó.

En Carlos Casares hay barrios enteros sin agua desde hace meses.

No es un problema nuevo ni un imprevisto: es una crisis anunciada que nadie quiso resolver. — Analia Balaudo (@ABalaudo) January 8, 2026

Días atrás, Balaudo advirtió de la crónica situación en el distrito “En Carlos Casares hay barrios enteros sin agua desde hace meses. No es un problema nuevo ni un imprevisto: es una crisis anunciada que nadie quiso resolver. Desde marzo de 2025 empezó la baja presión. Siguió durante el invierno, cuando el consumo baja, y se agravó en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al Acueducto Moctezuma”, explicó.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que “en diciembre el sistema colapsó” y “en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna. Esto pasa en la Provincia de Buenos Aires, en 2026”.

“En las zonas rurales fue peor: vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo, bombas paradas, cañerías rotas durante semanas y productores afectados en plena emergencia agropecuaria. El agua no es un favor ni un beneficio discrecional. Es un derecho humano básico. Cuando el Estado no lo garantiza, está incumpliendo su función esencial”, remarcó.

Por último había anunciado que llevó la situación al Defensor del Pueblo de la Provincia y que de no haber respuestas inmediatas, impulsaría un amparo colectivo “para que la Justicia haga lo que la política no está haciendo”. “En Carlos Casares no falta agua. Falta gestión, falta inversión y sobra desidia. Y alguien se va a tener que hacer cargo”, remató.