Cecilia Martínez

Nació el 22 de noviembre de 1984. Es abogada, egresada de la Universidad de Mar del Plata. Posee una Especialidad en Derecho Tributario (UBA); Posgrado en Derecho Parlamentario (Universidad Austral); y Profesorado en Docencia Superior (Universidad Tecnológica Nacional).

Ejerció su profesión de manera particular y en el Ministerio de Desarrollo Social, en calidad de asesora, tanto en nación como en provincia. También fue asesora en el Concejo deliberante de General Pueyrredón (2008-2009) y la cámara de Diputados (2009). En el Concejo desde 2015 a 2023 fue asesora legal de bloque, acompañando a Alejandro Carrancio.

Fue militante de “Crear” (Crecimiento Argentino) desde sus inicios, agrupación que fundó el exsenador provincial Lucas Fiorini, y preside desde el 2021. Dicho espacio luego adhirió a La Libertad Avanza. En las elecciones 2023 fue electa concejal de Gral. Pueyrredón por La Libertad Avanza.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidata a senadora por la Quinta sección electoral (segundo lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electa.