Cintia Verónica Romero

Trabajadora de la economía popular, fue recicladora y cooperativista. Referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Mar Del Plata e integrante de Patria Grande, partido político liderado por Juan Grabois.

En 2009 participó de la toma de "El Martillo", un complejo de viviendas en construcción abandonado. Esa acción dio nacimiento a "Los Sin Techo", un grupo de 50 familias que finalmente fueron desalojadas pero que producto de la lucha consiguieron que el Estado les entregue terrenos para construcción de viviendas.

Pese a ser una referente social en Mar del Plata, en las elecciones bonaerenses fue candidata a diputada provincial por la Segunda Sección electoral (cuarto lugar), que nuclea a los municipios del norte bonaerense, representando a Fuerza Patria, y resultó electa.