Juan Grabois nació el 23 de mayo de 1983, hijo del exdirigente peronista Roberto "Pajarito" Grabois y Olga Gismondi. Es abogado (recibido en la Universidad de Buenos Aires, en 2010), licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de Quilmes) y traductor de inglés. En la UBA es docente en la cátedra de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho.

Trabajó en el sector privado antes de militar en política pasando por diversos trabajos como telemarketer, vendedor técnico y analista funcional de software de administración documental para una empresa nacional de tecnologías de la información (LPA) realizando tareas tercerizadas de Tecpetrol, Petrobras y otras. También fue consultor técnico y gerente comercial de un call center llamado Escala Sur, teleoperador en Teletech, Search Engine Optimizer y coordinador de un equipo de traductores del portal WorldBy.

Es católico y tuvo un vínculo cercano con el Papa Francisco. Además, fue miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano hasta el 2025. En 2016, fue designado por el Papa Francisco como consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano y fue coordinador de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares.

Comenzó su militancia social y política en el 2001. En el revoltoso diciembre de aquel año, fue detenido en la Plaza de Mayo y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el partido nacional Patria Grande, siempre ligado a trabajadores de la llamada economía popular. Entre sus iniciativas tempranas, en 2005 promovió un amparo judicial para que los hijos de cartoneros pudieran asistir a Centros de Primera Infancia mientras sus familias trabajaban, y creó, junto con compañeros, escuelas de formación para cooperativistas, con sede en varias ciudades del país.

Es creador del "think tank", Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) y aún sin nunca ser electo para un cargo, participó en la elaboración y conquista de leyes como Emergencia Social, Barrios Populares, Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo bajo el gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Como abogado integra el equipo jurídico de "Argentina Humana". Participa, de manera ad-honorem, en múltiples litigios, sobre todo, contra el gobierno de Javier Milei, desde diciembre de 2023. Entre otros denunció al exdiputado, José Luis Espert, lo que valió que renuncie a ser nuevamente candidato en las elecciones 2025.

Fue precandidato a presidente en las PASO del 13 de agosto de 2023 por la lista de Unión por la Patria, en donde consiguió más de 1,5 millones de votos, enfrentando a Sergio Massa.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (tercer lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electo.

Publicaciones: