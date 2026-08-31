Daniel Néstor Bolinaga

Nació en Arrecifes, Buenos Aires, el 20 de mayo de 1959. Recibió su título de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y casi simultáneamente ocupó una banca de concejal por el Partido Justicialista entre 1985 y 1989.

Fue intendente de Arrecifes por primera vez en 1991 y en 1994 fue designado Convencional Constituyente.

En 1995 accedió a una banca como Senador Provincial y en 1999 fue convocado por el Gobernador Carlos Ruckauf para ocupar la presidencia del Consejo Provincial del Menor y la Familia, cargo que abandonó durante el mandato de Felipe Solá.

Entre 2001 y 2003 estuvo al frente de la administración de Ferrobaires. Luego vuelve a competir en ese año por una banca en la provincia por la segunda sección electoral.

Siempre en el marco del Partido Justicialista, fue elegido nuevamente Intendente de su ciudad para el período 2007 - 2011.

En 2011 ratifica su cargo con el 61,24% de los votos. Lo siguió con el 19,52% Sebastián Reigosa, representante del FAP.

En las PASO 2015, fue precandidato para seguir en el cargo pero terminó siendo derrotado por María Cayetana Lo Valvo "Tana Di Palma".

En las elecciones 2019, es electo concejal de Arrecifes, mandato 2019-2023, por el Frente de Todos.