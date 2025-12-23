Diego Alberto Videla

Es oriundo de Pehuajó, militante de La Cámpora. Alineado al líder de la agrupación Máximo Kirchner y al intendente de su distrito, Pablo Zurro.

Electo concejal de Pehuajó en 2011, reelecto en forma consecutiva en 2015, 2019 y 2023, representando al kirchnerismo. Fue elegido por sus pares como presidente del Concejo Deliberante, durante ocho años.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a senador por la Cuarta sección electoral (primer lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo, siendo la fuerza más votada en la región con 40,34%.