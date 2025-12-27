Evelyn Díaz

Es militante de La Cámpora en el municipio de Olavarría. Entre 2022 y 2024 fue empleada de la Anses en el mencionado distrito.

En septiembre de 2024 fue designada directora del área de Habilitaciones del Municipio de Olavarría, durante la gestión del intendente Maximiliano Wesner.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a senadora provincial por la séptima sección electoral (tercer lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa.

(Foto: Senado PBA)