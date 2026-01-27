Fabián Alejandro Blanstein

Fabián Blanstein nació el 1 de abril de 1968 en Las Flores. Es profesor en educación física, preparador físico de Fútbol (APEFFA) y entrenador de Fútbol Licencia PRO (ATFA). Ejerció durante 33 años como profesor en Educación física de nivel secundario.

Ha sido concejal del peronismo desde 2011. Fue el delfín del intendente Alberto Gelené (Frente para la Victoria) para sucederlo como intendente en las elecciones 2015. Cayó derrotado ante Ramón Canosa, de Cambiemos.

En las elecciones 2019, se presenta como candidato a concejal en primer término, acompañando a la lista del intendente peronista Gelené. Fue reelecto en 2023. Ha sido elegido por sus pares ediles como presidente del Concejo Deliberante durante seis años consecutivos.

A partir de enero de 2026 asume como intendente interino de Las Flores, en reemplazo de Gelené quien pide licencia y deja el Ejecutivo municipal para incorporarse en un cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.