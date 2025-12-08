Ramona Fernanda Miño nació el 19 de julio de 1974 en San Isidro. Es catequista, militante social y política. Vive en la villa La Cava, donde se crió.

En séptimo grado dejó la primaria y trabajó en casas de familias hasta los 20 años para ayudar a sus 8 hermanitos. A los 20 se casó y a los 21 retomó los estudios para finalizar el secundario. Tiene cuatro hijos.

Forma parte del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y es parte de la mesa nacional de Barrios Populares.

En 2017 fue electa concejal en San Isidro, por Unidad Ciudadana. En las PASO 2019, fue precandidata a intendente del Frente de Todos de San Isidro.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, fue secretaria de Integración Socio-Urbana y presidenta del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). Fue definida como "una villera para urbanizar las villas".

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo segundo lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electa.