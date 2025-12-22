Fernando Gabriel Coronel

Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y docente. Pertenece al Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, donde es vicepresidente, y cuyo referente es Mario Secco.

Fundó la ONG Foro Ciudadano en su distrito, desde donde se planificaban políticas públicas junto a la comunidad. Entre 1999-2003; 2003-2007; y 2011-2015 fue concejal de San Fernando por el Partido Justicialista y Frente para la Victoria. Ha intentado en un par de ocasiones competir como precandidato a intendente pero no lo concretó.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023, fue Asesor Legal en Programas Financiados por Organismos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

En diciembre de 2023 fue designado vicepresidente de Aguas Bonaerenses (ABSA), por iniciativa del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios públicos, Gabriel Katopodis.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidato a senador por la Primera sección electoral (quinto lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.