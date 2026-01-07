La Noticia 1
Intendente

Fernando Rodríguez

Quién es

Fernando Rodríguez es un dirigente de la Asociación Bancaria, gremio del que forma parte como congresal. En General Pinto, su primer periodo como concejal fue entre 2007 y 2011, y luego fue reelecto en forma consecutiva.

En las elecciones 2023, fue electo concejal en primer término, por la lista de Unión por la Patria. Designado jefe de bloque.

En diciembre de 2025, asume como intendente interino de Pinto, en reemplazo de Alfredo "Freddy" Zavatarelli, quien pidió licencia en forma indefinida.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Intendente

    General Pinto

    Unión por la Patria

General Pinto

  • Distancia a la plata

    412 Km

  • Cantidad de habitantes

    11.356

  • Superficie

    2.541 km²

