Quién es
Fernando Rodríguez es un dirigente de la Asociación Bancaria, gremio del que forma parte como congresal. En General Pinto, su primer periodo como concejal fue entre 2007 y 2011, y luego fue reelecto en forma consecutiva.
En las elecciones 2023, fue electo concejal en primer término, por la lista de Unión por la Patria. Designado jefe de bloque.
En diciembre de 2025, asume como intendente interino de Pinto, en reemplazo de Alfredo "Freddy" Zavatarelli, quien pidió licencia en forma indefinida.
Distancia a la plata412 Km
Cantidad de habitantes11.356
Superficie2.541 km²