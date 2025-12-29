El Concejo Deliberante de General Pinto aprobó por unanimidad un nuevo pedido de licencia del intendente Alfredo ‘Freddy’ Zavatarelli, que el pasado 10 de diciembre inició el segundo año de su segundo período al frente del municipio.

El pedido fue aprobado por fuera del orden del día, el cual tenía establecidos el tratamiento de la Ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026.

La licencia solicitada es por tiempo indefinido y sin goce de haberes, aduciendo que pasará desempeñarse con un cargo en la Cámara de Diputados bonaerense.

Según consta en la nota enviada al Concejo, el fundamento legal de la decisión se basa en el Artículo N° 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que permite a los intendentes alejarse de su cargo para cumplir con otras funciones institucionales de jerarquía.

Zavatarelli será reemplazado nuevamente por el concejal Fernando Rodríguez desde el 1 de enero, quien en cumplimiento de lo establecido aceptó en la misma sesión el cargo interino.

Rodríguez ya había ocupado la intendencia en forma interina, ya que en mayo del año pasado Zavatarelli sufrió un grave accidente que lo mantuvo internado en terapia intensiva y luego con una extensa licencia médica.

El hecho ocurrió cuando el intendente viajaba por la ruta 188 a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok. El vehículo chocó contra el acoplado de un camión que transportaba cereales y quedó parcialmente destruido. El jefe comunal debió ser rescatado por bomberos y fue internado en grave estado.