Gastón Arnoldo Arias

Gastón Arias nació el 1 de febrero de 1967, en Brandsen. De profesión abogado. Fue el candidato del Frente para la Victoria en la ciudad que consiguió poner fin a 16 años de mandato radical.

Contó con el apoyo del exMinistro de Daniel Scioli y exPresidente del PJ local, Alejandro Arlía.

Obtuvo la intendencia con mandato hasta el 2015, con el 63.08%. Reemplazó a la intendenta interina Mirta Sargiotti, quien había asumido tras el repentino fallecimiento de Rubén Piazza.

Fue candidato a la reelección por el Frente para la Victoria en 2015 pero perdió ante el radical, Oscar Cappelletti. Electo concejal en 2017 por Unidad Ciudadana, donde su lista quedó segunda. Volvió a intentar ir por la intendencia en 2019, pero cayó en las urnas una vez más ante Cappelletti.

Ocupa el cargo de Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Presidente del Partido Justicialista de Brandsen, desde 2021.