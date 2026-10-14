Oscar Daniel Cappelletti

Nació el 12 de julio de 1962 en la localidad de Jeppener, perteneciente a Brandsen. Desde joven milita en la Unión Cívica Radical. Es comerciante, está casado y tiene dos hijos.

En 1993 asumió su primer mandato como Concejal en Brandsen.​ Luego, durante el gobierno del intendente Carlos Alberto García, fue Secretario de Gobierno y Delegado municipal de la localidad de Jeppener. En 2005 asumió su segundo mandato como Concejal por el radicalismo.

Hacia fines del 2009, durante la gestión municipal de Rubén Piazza volvió a ocupar el cargo de Delegado municipal en Jeppener.

En 2011 fue candidato a intendente por Unión para el Desarrollo Social (UDESO), pero tras imponerse en las elecciones primarias, fue derrotado en las elecciones generales por el candidato del kirchnerismo, el entonces concejal Gastón Arias. En 2013, volvió a ser electo concejal, encabezando la lista local del Frente Progresista Cívico y Social.

Asumió como Intendente del distrito al ganar las elecciones del 25 de octubre de 2015 por el Frente Cambiemos. En las urnas venció a Arias, Jefe Comunal de entonces, del Frente para la Victoria, con el 41,81 % de los votos.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 51,45% de los votos contra 46,67% del candidato del Frente de Todos, Gastón Arias.

En el 2023 perdió cuando intentó la reelección ante Fernando Raitelli, de Unión por la Patria.