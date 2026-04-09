Guillermo Héctor Arancibia

Guillermo Arancibia es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización financiera de la Universidad de Belgrano y docente de Estadística en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín (UNSAM).

Se presenta como “especialista en materia de Seguridad Social, finanzas públicas, producción estadística y TIC", "responsable en la elaboración de planes, programas, proyectos y estudios de investigación en diferentes organismos de la Administración Pública, y en diseño de metodologías y explotación de la información estadística para publicaciones oficiales”.

Desempeñó además funciones de Director General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA (2007–2015), Gerente de Auditoría Operacional y de Sistemas de ANSES (2004-2007); Jefe de Estudios Económicos en el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (2002), Subgerente Técnico y jefe de Estudios de la SRT (1.999–2002). Fue en distintas oportunidades consultor PNUD en proyectos BID y BIRF.

Fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la gestión de Cambiemos (2015-2019). En 2024, fue designado Subdirector ejecutivo de Prestaciones de ANSES. Venía de desempeñarse en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores del mismo organismo.

En marzo de 2026, a través del decreto 162/2026 fue designado como nuevo director ejecutivo de la Anses en reemplazo de Fernando Bearzi.