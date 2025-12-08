Horacio Pietragalla Corti nació el 11 de marzo de 1976. Es hijo de los desaparecidos Horacio "Chacho" Pietragalla, asesinado en Córdoba por la Triple A, y Liliana Corti, muerta el 5 de agosto de 1976 en la localidad de Villa Adelina, por grupos de tareas de la dictadura militar.

Fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en 2003 en el nieto número 75. Desde entonces comenzó a trabajar en el organismo y empezó a militar activamente en política, convirtiéndose en 2011 en Diputado Nacional por el Frente para la Victoria.

A principios de diciembre de 2015, fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Archivo Nacional de la Memoria. A mediados de febrero de 2016 Mauricio Macri lo desplazó. Luego fue nombrado por la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner como Secretario de Estado de Derechos Humanos de esa provincia.

En 2017 fue elegido por segunda vez como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Renunció a la banca en 2019 para asumir como nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, hasta el 10 de diciembre de 2023.

En las elecciones 2025 se postula como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (séptimo lugar) representando a la lista de Fuerza Patria que encabezó Jorge Taiana, y resultó electo.