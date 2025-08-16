Los primeros tres lugares fueron par Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois. El resto de los dirigentes se compone de un armado que integra a La Cámpora, con el Frente Renovador y hasta un ex funcionario de Alberto Fernández.

4. Vanesa Siley

Vanesa Raquel Siley es abogada, miembro del Partido Justicialista. Desde 2017, se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Es integrante de La Cámpora y ha sido una activa defensora de los derechos laborales y de género.

5. Sergio Palazzo

Sergio Omar Palazzo es sindicalista, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde 2009, es secretario general de la Asociación Bancaria, el sindicato de los trabajadores bancarios. En el Congreso, ha sido un firme defensor de los derechos laborales y de las políticas económicas progresistas.

6. Teresa García

María Teresa García es abogada, miembro del Partido Justicialista del ala cristinista. Fue ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2021.

7. Horacio Pietragalla

Horacio Pietragalla Corti es conocido por su activismo en derechos humanos. Fue secretario de Derechos Humanos de la. Es hijo de Horacio "Chacho" Pietragalla, quien fue asesinado por la Triple A, y Liliana Corti, muerta por grupos de tareas de la dictadura militar.

8. Agustina Propato

Agustina Lucrecia Propato es abogada y esposa de Sergio Berni. Nació el 25 de junio de 1982 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como senadora bonaerense por la Segunda Sección electoral entre 2019 y 2021.

9. Hugo Moyano (hijo)

Hugo Moyano hijo es dirigente sindical, hijo del histórico sindicalista Hugo Moyano. Ha estado involucrado en la política sindical y ha sido una figura destacada dentro del movimiento sindical argentino.

10. Fernanda Díaz

Nació el 20 de febrero de 1990, en Colón, Provincia de Buenos Aires. Es Licenciada en Comunicación Social. Maestrando en Políticas Públicas en Udesa.

Desde el 2011, comenzó a militar en La Cámpora. Fue presidenta de la Comisión de Juventud e integró las comisiones de Educación, de Medio Ambiente, y de Deporte. Fue electa Diputada Provincial por Unidad Ciudadana, en el 2017, representando a la Segunda Sección Electoral, siendo una de las diputadas más jóvenes de ese espacio.

En las elecciones del 2021 se presentó en la lista del Frente de Todos en el segundo lugar, donde quedó reelecta al cargo de Diputada Provincial, por la segunda sección electoral. Nombrada presidenta de la Comisión de Educación.

11. Sebastián Galmarini

Nació el 1º de julio de 1978, en San Isidro. Es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y docente. De arraigada militancia familiar, es cuñado de Sergio Massa y el segundo de los tres hijos de Fernando Galmarini y Marcela Durrieu.

Fue uno de los impulsores del armado político del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Fue electo Senador Provincial por el FR, representando la primera sección electoral, en las elecciones legislativas de octubre de 2013.

En diciembre de 2015, juró como Vicepresidente Segundo del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Durante los periodos legislativos 2014/15 y 2015/16, se desempeñó como Presidente de la comisión Reforma Política y Reforma del Estado. Tras dejar la Legislatura, fundó en diciembre de 2018 "Inteligencia Analítica", un laboratorio de investigación política y electoral.

Es Director de Banco Provincia desde enero de 2019.

12. Fernanda Miño

Nacida el 19 de julio de 1974 en San Isidro es una catequista, militante social y política, vecina del barrio La Cava. Es la primera villera secretaria del Estado Nacional argentino y presidenta del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). Fue concejal en San Isidro y candidata a intendente en el 2019 por el Frente de Todos. Fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Fue secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

13. Hugo Yasky

Hugo Yasky es un dirigente sindical, conocido por su activismo en defensa de los derechos laborales y la justicia social.

14. Marina Salzman

Es concejal de Marcos Paz e hija de Enrique Salzmann (ex intendente). Militante peronista. Politóloga, Directora del Centro de Estudios Atenea, integrante del Grupo Reconquista.

15. Nicolás Trotta

Nicolás Trotta es un político y académico, conocido por su labor en el ámbito educativo. Fue Ministro de Educación en el gobierno de Alberto Fernández.