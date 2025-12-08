Hugo Antonio Moyano (h)

Nació en Mar del Plata el 26 de septiembre de 1983. Hijo del sindicalista Hugo Moyano y Elvira de los Angeles Cortés. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y docente. De los hermanos Moyano es uno de los que mantuvo siempre el más bajo perfil.

En la actividad privada trabajó junto a Daniel Llermanos, histórico abogado de su padre, y luego en su propio estudio jurídico Dr. Hugo Moyano & Asociados, orientado al derecho laboral. Representa legalmente al Sindicato de Camioneros que lidera su padre. También asesoró a la CGT y el Sindicato de Peajes, que lidera su hermano Facundo.

En 2024 fue nombrado presidente del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), sello político fundado por su padre.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (noveno lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electo.